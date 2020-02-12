Навигация в Хабаровске в 2020 году: количество маршрутов сократится

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:22:44+03:00

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У речников в Хабаровске в планах на 2020 год перевезти 100 тысяч пассажиров, выполнить одну тысячу 100 рейсов. К предстоящей навигации начнут готовиться 1 марта.

- Последние несколько лет пассажиропоток на речном транспорте уменьшается. Так, в 2019 году перевозки пришлось свернуть из-за наводнения. Транспортники надеются, что в 2020 природные катаклизмы минуют Хабаровск и позволят его жителям, имеющим дачи на левобережье, спокойно вырастить, собрать и вывезти речными судами свой урожай, - рассказал Владимир Ощановский, начальник управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Отметим также, что в целях сокращения затрат решили сократить количество рейсов на всех трех речных маршрутах. На такой шаг пошли, проанализировав ситуацию. Так, в ходе навигации средняя загрузка судов в будни составила всего 30 процентов, а в выходные - 40 процентов.

На маршрутах «Речной вокзал - 10 км» и «Речной вокзал - Дубки» сократят по одному рейсу в будние и выходные дни, а на маршруте «Речной вокзал - Садовая-1» уберут по два рейса в будни и выходные. К слову, стоимость проезда на речных судах может увеличиться до четырех процентов. Окончательной цифры пока нет - ее озвучат в апреле. Возможно, повышения не будет вовсе.

ИСТОЧНИК KP.RU