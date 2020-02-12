В Хабаровске незваный гость офиса микрозаймов угрозами заставил менеджера отдать ему деньги

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:21:28+03:00

Главным аргументом во время диалога был нож, которым он размахивал перед сотрудницей

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Офис микрозаймов в центре Хабаровска посетил незваный гость - налетчик, который ворвался в помещение. Пользуясь замешательством сотрудницы и основным аргументом - ножом, злоумышленник забрал из кассы около 200 тысяч рублей. Режущим предметом неизвестный угрожал менеджеру офиса. Когда деньги оказались у него в руках, мужчина скрылся во дворах жилмассива.

- Сообщение о происшествии поступило в полицию. По данному инциденту начали разбирательства. Посмотрели записи с камер видеонаблюдения, позже задержали 30-летнего жителя Индустриального района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант рассказал, что потратил деньги на собственные нужды. Ранее злоумышленника дважды привлекали к уголовной ответственности за грабеж и преступления против личности. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой». Максимально возможное наказание в этом случае - это лишение свободы на срок до 10 лет. На время разбирательств задержанный будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU