2020-02-12T11:20:33+03:00
Общество

Автолюбитель в Хабаровском крае вернул долг налоговой, чтобы избавиться от машины

Сделку не удавалось оформить из-за ограничений на регистрационные действия
Александр ШТААЛЬ
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Автолюбитель в Хабаровском крае вернул долг налоговой, чтобы «избавиться» от машиныАвтолюбитель в Хабаровском крае вернул долг налоговой, чтобы «избавиться» от машиныФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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Жителю Амурского района пришлось расстаться с внушительной суммой денег ради продажи собственного авто. Мужчина умудрился задолжать налоговой 70 тысяч рублей, весьма не регулярно оплачивая необходимые индивидуальные платежи.

- В конце концов ситуация перешла под контроль судебных приставов. Сначала мужчину уведомили о возбуждении исполнительного производства, потом направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации для проверки имущественного положения должника. Выяснили, что у него в собственности есть машина, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Чтобы хоть как-то побудить мужчину рассчитаться с долгом, вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении принадлежащего ему авто. Позже должник захотел продать машину, но не смог. Мужчина принял правильное решение - перечислил на депозитный счет отдела деньги в полном объеме. Запрет на регистрационные действия в отношении имущества сняли, сделку все-таки удалось оформить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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