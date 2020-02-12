2020-02-12T11:19:32+03:00
75 лет Великой Победы

Хабаровским школьникам на уроках мужества рассказали о Сталинградской битве

Мероприятие провели в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровским школьникам на Уроках Мужества рассказали о Сталинградской битве ФОТО: Дальневосточная государственная научная библиотекаХабаровским школьникам на Уроках Мужества рассказали о Сталинградской битве ФОТО: Дальневосточная государственная научная библиотека
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В Дальневосточной научной библиотеке провели урок мужества и памяти для хабаровских школ. Мероприятие приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основной темой стала сталинградская битва.

- Память о Сталинградской битве - это память о великом народном подвиге. Все меньше остается в живых участников боев под Сталинградом, но мы должны хранить память о тех, кто нанес сокрушительный удар гитлеровской армии и с высоты Мамаева кургана открыл дорогу к Берлину, - рассказали в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Отметим, что в этом году отметят 77-летие Сталинградской битвы. Об этом событии старались максимально подробно рассказать подрастающему поколению. На уроках мужества побывали ученики средних школ №№3, 10 и 43, Лицея инновационных технологий, а также бойцы ФГКУ «Амурский спасательный центр МЧС России».

Библиотекари рассказали гостям о днях Сталинградской битвы, познакомили с книжной выставкой «Сталинград - великий подвиг народа», представили презентацию о героях битвы на Волге и подвигах, которые они совершили. Отдельный рассказ посвятили дальневосточным героям Сталинградской битвы, прославленным снайперам Максиму Александровичу Пассару и Акиму Дмитриевичу Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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