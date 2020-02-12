2020-02-12T12:48:03+03:00
75 лет Великой Победы

В Хабаровском крае лыжники-энтузиасты прошли первую часть заповедного маршрута

Свой «подвиг» они посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае лыжники-энтузиасты прошли первую часть заповедного маршрутаВ Хабаровском крае лыжники-энтузиасты прошли первую часть заповедного маршрутаФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В Хабаровском крае в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне устраивают грандиозные лыжные переходы. Участники одного из них - восемь гвардейцев-спецназовцев, которые решили дойти из Хабаровска до Москвы за 100 дней. Другие лыжники-энтузиасты решили пройти символические 75 километров по заповедной земле. Во втором случае участников больше - 40 человек. Это проверенные лыжники, в основном те, кто уже участвовал в прошлом году в лыжном переходе по реке Гур.

В Хабаровском крае лыжники-энтузиасты прошли первую часть заповедного маршрута.ФГБУ "Заповедное Приамурье"

- Марш-бросок по заповеднику «Комсомольский» начался 8 февраля. Участники уже прошли 25 километров по маршруту село Боктор - кордон «Тихая». Это был первый этап лыжного перехода, посвященного 75-летию Победы в Великой отечественной войне. На протяжении всего пути участники похода несли Знамя Победы и Георгиевский флаг, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Второй этап лыжного перехода начнется 23 февраля. Энтузиасты пройдут по маршруту «Уктур - Гурское - Снежный». Расстояние, которое им предстоит преодолеть, составляет 50 километров. Организаторы мероприятия - администрация Комсомольского района и ФГБУ «Заповедное Приамурье».

ИСТОЧНИК KP.RU

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