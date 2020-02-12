2020-02-12T12:07:26+03:00
Происшествия

Таможенник в ЕАО стал жертвой агрессивного пассажира

Нарушитель применил грубую физическую силу к правоохранителю, теперь он фигурант уголовного дела
Александр ШТААЛЬ
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Таможенник в ЕАО стал жертвой агрессивного пассажираТаможенник в ЕАО стал жертвой агрессивного пассажираФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии возбудили уголовное дело о применении насилия против сотрудника Биробиджанской таможни. Основной фигурант этой неприятной истории - житель региона, который возвращался из Китая. По предварительной информации, мужчина применил грубую физическую силу в отношении таможенника в пункте пропуска Нижнеленинское.

- В пассажирском зале пункта пропуска Нижнеленинское начальник отдела специальных таможенных процедур обратился к прибывшему из Китая российскому гражданину. Он потребовал предъявить ввозимые им товары с целью провести таможенный контроль. В ответ же россиянин проявил агрессию к должностному лицу таможенного органа и покинул зону таможенного контроля, - рассказал Сергей Кондратьев, начальник Амурзетского таможенного поста.

Если вину нарушителя докажут в суде, то в качестве наказания ему могут назначить штраф на сумму до 200 тысяч рублей, в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также фигуранта могут обязать принудительно отработать до пяти лет, арестовать на срок до шести месяцев или лишить свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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