2020-02-13T01:06:50+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 13 февраля 2020 года: днем до 0, без осадков

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -1
Александр ШТААЛЬ
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Погода в Хабаровске на 13 февраля 2020 года: днем до 0, без осадковПогода в Хабаровске на 13 февраля 2020 года: днем до 0, без осадковФото: Ольга КИВА
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В Биробиджане без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -1-3.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -7 до -9, днем от 0 до -2, ветер западный 6-11 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 13 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Ночью -7-9. Днем 0+2.

В Советской Гавани и Ванино слабый снег. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью -9-11. Днем -1-3.

В Комсомольске-на-Амуре слабый снег. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью -14-16. Днем -7-9.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью -20-22. Днем -9-11.

В Николаевске-на-Амуре слабый снег. Ветер западный 9-14 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -10-12.

В Охотске небольшой снег. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -13-15.

Погода в Хабаровске на 13 февраля 2020 года: днем до 0, без осадков.Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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