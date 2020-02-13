2020-02-13T05:11:29+03:00
Общество

Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак

Один пес уже умер, за второе животное волонтеры буквально молятся
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак ФОТО: приют «Милосердие»Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак ФОТО: приют «Милосердие»
Изменить размер текста:

В поселке Некрасовка под Хабаровском случилась очередная жуткая история, жертвами в которой выступают исключительно животные. Напомним, в ноябре прошлого года в этом поселке агрессивные алабаи загрызли пса породы джек-рассел-терьер. Однако хозяина собак не стали привлекать к ответственности. По этому инциденту позже все-таки начали проверку. В этот раз собаки стали мишенью для какого-то стрелка.

- Собаки Пальма и Марик выросли и жили в ГСК в поселке Некрасовка. Их любили, и они отвечали людям добром. Волонтеры взяли животных под опеку, стерилизовали их, прививали, обрабатывали и кормили. Около недели стреляли в Марика, от полученных ран он погиб. Сегодня, 12 февраля, стреляли в безобидную Пальму. Скорее всего, выстрел был из окна коттеджного поселка, что находится рядом с ГСК, - рассказывают в приюте «Милосердие».

Дальше идут душераздирающие подробности. Пуля попала Пальме в голову и вышла через нижнюю челюсть. Собачка от болевого шока начала биться в агонии и правым глазом упала на палку, которая проткнула глаз. Остатки глаза удалили, в нижней челюсти от пули вылетели два зуба. Мозг не задет. Волонтеры буквально молятся, чтобы не наступили негативные последствия для Пальмы. Состояние собаки удалось стабилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Хабаровского края построят квартиры для врачей
В Хабаровске на место расстрела собак вызвали участкового
В Хабаровске «волшебная» путевка помогла выбить алименты
Движение автобусов ограничили на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино
В Забайкалье военных «лыжников Победы» из Хабаровска встретили юнармейцы
В Хабаровском крае увеличилась естественная убыль населения
Главную новогоднюю елку и ледовый городок демонтируют в Хабаровске
Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак
Погода в Хабаровске на 13 февраля 2020 года: днем до 0, без осадков
Таможенник в ЕАО стал жертвой агрессивного пассажира
В Хабаровском крае лыжники-энтузиасты прошли первую часть заповедного маршрута
Хабаровским школьникам на уроках мужества рассказали о Сталинградской битве
Автолюбитель в Хабаровском крае вернул долг налоговой, чтобы избавиться от машины
В Хабаровске незваный гость офиса микрозаймов угрозами заставил менеджера отдать ему деньги
Навигация в Хабаровске в 2020 году: количество маршрутов сократится
В Хабаровском крае «Коварной конфетой» прошлись по сознанию школьников
Нуждающихся в жилье биробиджанцев приглашают на перерегистрацию
В Комсомольске разыскивают двух подозреваемых в кражах
В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края построят новый детский сад
Полицейским пришлось в срочном порядке встретить рейс «Николаевск-на-Амуре - Хабаровск»
В Биробиджане расстреляли из ружья немого «свидетеля» лихой езды