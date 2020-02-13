Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:11:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Некрасовка под Хабаровском случилась очередная жуткая история, жертвами в которой выступают исключительно животные. Напомним, в ноябре прошлого года в этом поселке агрессивные алабаи загрызли пса породы джек-рассел-терьер. Однако хозяина собак не стали привлекать к ответственности. По этому инциденту позже все-таки начали проверку. В этот раз собаки стали мишенью для какого-то стрелка.

- Собаки Пальма и Марик выросли и жили в ГСК в поселке Некрасовка. Их любили, и они отвечали людям добром. Волонтеры взяли животных под опеку, стерилизовали их, прививали, обрабатывали и кормили. Около недели стреляли в Марика, от полученных ран он погиб. Сегодня, 12 февраля, стреляли в безобидную Пальму. Скорее всего, выстрел был из окна коттеджного поселка, что находится рядом с ГСК, - рассказывают в приюте «Милосердие».

Дальше идут душераздирающие подробности. Пуля попала Пальме в голову и вышла через нижнюю челюсть. Собачка от болевого шока начала биться в агонии и правым глазом упала на палку, которая проткнула глаз. Остатки глаза удалили, в нижней челюсти от пули вылетели два зуба. Мозг не задет. Волонтеры буквально молятся, чтобы не наступили негативные последствия для Пальмы. Состояние собаки удалось стабилизировать.

ИСТОЧНИК KP.RU