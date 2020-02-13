2020-02-13T05:09:13+03:00
Общество

В Хабаровском крае увеличилась естественная убыль населения

За январь-декабрь 2019 года естественный прирост составил минус три тысячи 165 человек
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае увеличилась естественная убыль населенияВ Хабаровском крае увеличилась естественная убыль населенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Хабаровске подвели итоги по естественному движению населения. Увы, пока приходится говорить о показателях со знаком минус. Так, за январь-декабрь 2019 года в регионе родились 14 тысяч 479 человек, умерли 17 тысяч 644 человека. Естественный прирост составил минус три тысячи 165 человек. Для сравнения - в январе-декабре 2018 года эти показатели составляли 15 тысяч 094 человека, 16 тысяч 868 человек и минус одна тысяча 774 человека соответственно.

К слову, чаще всего в регионе умирают из-за болезней системы кровообращения. Речь идет о гипертонической и ишемической болезнях, инфаркте миокарда и цереброваскулярных болезнях.

Как отметили в Хабаровскстате, в регионе стали чаще регистрировать браки. Так, за прошедший год появилось девять тысяч 408 новых семей, в 2018 году их было восемь тысяч 810. Между тем разводов стало меньше - в 2019 году их зарегистрировали пять тысяч 590, а в 2018 году шесть тысяч 655.

ИСТОЧНИК KP.RU

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