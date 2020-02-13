В Забайкалье военных «лыжников Победы» из Хабаровска встретили юнармейцы
Военные, участвующие в уникальном переходе «Хабаровск-Москва», прибыли в поселок Чернышевск Забайкальского края. Напомним, восемь бойцов решили повторить подвиг красноармейцев, которые в 1934-1935 годах прошли со станции Бочкарев (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы за 120 дней. Нынешние лыжники решили установить свой рекорд и за 100 дней намереваются преодолеть расстояние в восемь тысяч 492 километра. Их предшественники прошли восемь тысяч 134 километра.
- В Забайкалье военных встретили юнармейцы. Вместе с подрастающим поколением участников 100-дневного похода приветствовали представители администрации Чернышевского района, военный комиссар района и жители поселка, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Во время своей остановки в Чернышевске бойцы посетили местный краеведческий музей, узнали историю и военное прошлое населенного пункта. Дальше по маршруту город Нерчинск Забайкальского края. На сегодняшний день бойцы преодолели более одной тысячи 700 километров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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