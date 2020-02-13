Движение автобусов ограничили на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:07:07+03:00

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Хабаровский край на этой неделе оказался во власти циклона, который пришел из Китая. В регионе отмечают аномальное для февральской погоды тепло. Местами дневные температуры в регионе достигают 0 градусов. В связи с неожиданным потеплением на дорогах края стало небезопасно. На трассах появляется гололед, так как ночью сохраняются минусовые температуры. Также синоптики прогнозируют выпадение снега, что только усугубляет ситуацию на дорогах.

- В превентивных целях 12 февраля с 18:15 приняли решение ввести ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге А-376, следующих сообщением «Хабаровск - село Лидога - поселок Ванино» с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU