В Хабаровске «волшебная» путевка помогла выбить алименты

13 Февр. 2020 2020-02-13T05:05:40+03:00

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В Хабаровске горе-отец упорно не хотел платить алименты на родного ребенка. Мужчина умудрился накопить задолженность на сумму в 750 тысяч рублей. С этой суммой в один прекрасный день ему все-таки прошлось расстаться. Все ради того, чтобы уехать в отпуск за границу.

- Сначала, как положено, его уведомили об обязанности исполнять решение суда. Но эта мера никакого результата не дала. Тогда в отношении прав должника наложили ряд ограничений. Одно из них - это запрет на выезд за границу, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина упорно не хотел вспоминать ни о ребенке, ни об алиментах, пока не купил «волшебную» путевку. Уехать-то он не смог, поэтому пришлось срочно решать вопрос с долгом. В итоге ему пришлось расстаться с суммой более 780 тысяч рублей. Это с учетом исполнительского сбора. Ограничение в отношении должника сняли.

ИСТОЧНИК KP.RU