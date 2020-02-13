13 Февр. 2020 2020-02-13T05:24:02+03:00

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На севере Хабаровского края построят квартиры для врачей. Такое решение принял глава региона Сергей Фургал во время своего визита в район имени Полины Осипенко. Губернатор посетил отделение Комсомольской межрайонной больницы в селе имени Полины Осипенко, где оказывают помощь жителям всего района. Речь идет о 4,3 тысячах человек. Учреждение укомплектовано врачами всего на 50 процентов. Как сообщили сотрудники больницы, одна из проблем – отсутствие жилья.

- Такая проблема не только здесь, но она решаема. Мной принято решение о строительстве двух домов на восемь квартир для учителей и медиков. Один из них нужен в Бриакане, второй - в районном центре. Поэтому просим местные власти посодействовать нам в поиске мест под застройку, - сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Медработники также отметили, что вопрос нехватки врачей узкой направленности отчасти удастся решить за счет передвижного медицинского комплекса. Это специализированный автомобиль-фургон с необходимым оборудованием. Он курсирует между населенными пунктами и позволяет проводить диагностику на месте. Сергей Фургал уже поручил изучить этот вопрос. К слову, в ближайшее время для отделения купят новый цифровой флюорограф.

ИСТОЧНИК KP.RU