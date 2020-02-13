13 Февр. 2020 2020-02-13T05:55:30+03:00

Торт «Вечный огонь» испекла на конкурс «А ну-ка девушки!» осужденная в Хабаровском крае Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

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Осужденные женщины в Хабаровском крае стали участницами Всероссийского конкурса «А ну-ка девушки!». Среди участниц этого творческого состязания отбывающие наказание во всех территориальных органах страны. Во всероссийском масштабе конкурс проводят впервые. Хабаровский край представили шесть человек – представительницы от каждого отряда.

- Конкурс приурочили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Участницам надо было пройти испытания «Визитка», «Творческий конкурс», «Модный показ», «Страна» и конкурс «Хозяюшка». Девушки выступали в костюмах периода ВОВ, рассказывали о женщинах, трудящихся в то непростое время, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю.

Осужденные со сцены рассказывали о военных летчицах, медсестрах, женщинах-механиках, стюардессах и поварах. На этапе «Страна» они поведали о Городах-героях. Кроме того, участницы пели песни военных лет, устроили дефиле женских вечерних костюмов 40-х годов 20-го века.

На этапе «Хозяюшка» девушки блеснули своими кулинарными способностями, приготовив десерты. На суд жюри представили торт из хлебного мякиша и растопленного шоколада, торт - военный самолет и даже торт «Вечный огонь». Победила в итоге осужденная из седьмого отряда ИК-12 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Участвовать во втором этапе конкурса девушка будет экстерном. Видео ее выступления направят организаторам соревнования, а они выберут лучшую девушку-осужденную среди всех территориальных органов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU