2020-02-13T09:38:29+03:00
Происшествия

В жуткой аварии между Комсомольском и Хабаровском погиб водитель

Второй водитель и два пассажира выжили, но получили травмы
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В жуткой аварии между Комсомольском и Хабаровском погиб водительВ жуткой аварии между Комсомольском и Хабаровском погиб водительФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

В минувшие сутки, 12 февраля, на трассе А-375 случилась жуткая авария. По предварительной информации, машина Nissan Bluebird двигалась по дороге со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска. В районе 87 километра водитель потерял контроль за движением, выехал на «встречку» и врезался в автомобиль Toyota Mark II.

- Происшествие случилось днем, в 14:00. В результате аварии водитель Nissan Bluebird погиб на месте, водитель и два пассажира Toyota Mark II получили травмы. Их доставили в больницу, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, выполняйте требования сигналов светофора, разметки и дорожных знаков, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае выберут лучших экспортеров 2019 года
Под Хабаровском из перевернувшейся машины достали чудом выжившего водителя
В Еврейской автономии срочно «одевают» оголенные теплотрассы
В Хабаровске вор-Карлсон прошел сквозь крышу, чтобы стащить чужое
В жуткой аварии между Комсомольском и Хабаровском погиб водитель
Водолазы Росгвардии провели показательные подледные спуски для учеников Хабаровского военно-морского лицея
Торт «Вечный огонь» испекла на конкурс «А ну-ка девушки!» осужденная в Хабаровском крае
На севере Хабаровского края построят квартиры для врачей
В Хабаровске на место расстрела собак вызвали участкового
В Хабаровске «волшебная» путевка помогла выбить алименты
Движение автобусов ограничили на трассе Хабаровск - Лидога - Ванино
В Забайкалье военных «лыжников Победы» из Хабаровска встретили юнармейцы
В Хабаровском крае увеличилась естественная убыль населения
Главную новогоднюю елку и ледовый городок демонтируют в Хабаровске
Под Хабаровском неизвестные расстреляли собак
Погода в Хабаровске на 13 февраля 2020 года: днем до 0, без осадков
Таможенник в ЕАО стал жертвой агрессивного пассажира
В Хабаровском крае лыжники-энтузиасты прошли первую часть заповедного маршрута
Хабаровским школьникам на уроках мужества рассказали о Сталинградской битве
Автолюбитель в Хабаровском крае вернул долг налоговой, чтобы избавиться от машины
В Хабаровске незваный гость офиса микрозаймов угрозами заставил менеджера отдать ему деньги
Навигация в Хабаровске в 2020 году: количество маршрутов сократится
В Хабаровском крае «Коварной конфетой» прошлись по сознанию школьников
Нуждающихся в жилье биробиджанцев приглашают на перерегистрацию
В Комсомольске разыскивают двух подозреваемых в кражах
В селе имени Полины Осипенко Хабаровского края построят новый детский сад
Полицейским пришлось в срочном порядке встретить рейс «Николаевск-на-Амуре - Хабаровск»
В Биробиджане расстреляли из ружья немого «свидетеля» лихой езды