13 Февр. 2020 2020-02-13T09:38:29+03:00

В жуткой аварии между Комсомольском и Хабаровском погиб водитель Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Второй водитель и два пассажира выжили, но получили травмы

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В минувшие сутки, 12 февраля, на трассе А-375 случилась жуткая авария. По предварительной информации, машина Nissan Bluebird двигалась по дороге со стороны Комсомольска-на-Амуре в сторону Хабаровска. В районе 87 километра водитель потерял контроль за движением, выехал на «встречку» и врезался в автомобиль Toyota Mark II.

- Происшествие случилось днем, в 14:00. В результате аварии водитель Nissan Bluebird погиб на месте, водитель и два пассажира Toyota Mark II получили травмы. Их доставили в больницу, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах. Пожалуйста, выполняйте требования сигналов светофора, разметки и дорожных знаков, уважайте других участников дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU