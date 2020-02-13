2020-02-13T05:04:55+03:00
Происшествия

В Хабаровске на место расстрела собак вызвали участкового

Напомним, один пес уже умер, жизнь второго животного пока удается поддерживать
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске на место расстрела собак вызвали участкового ФОТО: приют «Милосердие»В Хабаровске на место расстрела собак вызвали участкового ФОТО: приют «Милосердие»
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Накануне, 12 февраля, стало известно о душераздирающей истории расстрела собак. Происшествие случилось в поселке Некрасовка под Хабаровском. Неизвестные сделали животных мишенью и начали по ним палить.

Напомним, собаки Пальма и Марик выросли и жили в ГСК в поселке Некрасовка. Их любили, и псы отвечали людям добром. Волонтеры взяли животных под опеку, стерилизовали их, прививали, обрабатывали и кормили. Около недели неизвестные стреляли в Марика, от полученных ран он погиб. Пальме пуля попала в голову, состояние ее было критическим, но все же она выжила.

- Выдохнули! Жива, хвостик виляет, водичку пьет. Если до завтра не появятся отеки, которых опасаются врачи, то поедет на платную передержку. Будем искать ей дом. Вдруг повезет, и после всего кошмара она станет домашней, - рассказали сотрудники приюта «Милосердие».

Отметим также, что волонтеры на место происшествия уже вызывали участкового. Сегодня они подадут заявление в отделение полиции.

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В Хабаровске на место расстрела собак вызвали участкового
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ИСТОЧНИК KP.RU

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