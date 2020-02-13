2020-02-13T09:37:34+03:00
Происшествия

В Хабаровске вор-Карлсон прошел сквозь крышу, чтобы стащить чужое

Жертвой изобретательного злодея стал владелец пикапа, оставленного на подземной парковке
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске вор-Карлсон прошел сквозь крышу, чтобы стащить чужоеВ Хабаровске вор-Карлсон прошел сквозь крышу, чтобы стащить чужоеФото: Олег ЗОЛОТО
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Автолюбитель в Хабаровске остался без аккумулятора, компрессора и оборудования для подледной рыбалки. Все это имущество он оставил в пикапе, а саму машину пристроил на подземную парковку дома, в котором живет. Однако, когда он вернулся за авто, то обнаружил, что вещей нет. Ущерб владелец оценил на сумму в 50 тысяч рублей.

- Полицейские провели проверку и выяснили, что злоумышленник проломил плиту крыши паркинга, проник в помещение и вынес оборудование. По подозрению в краже задержали 19-летнего местного жителя. В поле зрения правоохранителей молодой человек попал впервые, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант во всем сознался и написал явку с повинной. У него в квартире при обыске обнаружили похищенное имущество. В отношении парня завели уголовное дело по статье «Кража». В качестве наказания за этот проступок ему могут назначить лишение свободы на срок до пяти лет. На время разбирательств фигурант будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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