В Еврейской автономии срочно «одевают» оголенные теплотрассы

13 Февр. 2020 2020-02-13T07:36:06+03:00

Работу уже выполнили на 90 процентов

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В Еврейской автономии завершается работа по изоляции наружных теплосетей. Ранее на проблему оголенных объектов указали Ростиславу Гольдштейну жители Смидовичского района. Глава региона в свою очередь поручил руководству района и поселений решить этот вопрос.

- На сегодняшний день коммунальные организации приступили к работе. Ее выполнили уже более чем на 90 процентов. Это необходимая мера, чтобы сократить теплопотери и избежать перебоев с коммунальной услугой в районе. За тем, как утепляют теплотрассы, следят представители местных властей и общественного совета муниципального образования, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Работы планируют закончить в ближайшие две недели. Параллельно занимаются планированием подготовки к новому отопительному сезону. Например, коммунальщикам предстоит заменить изношенные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU