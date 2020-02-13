В Еврейской автономии срочно «одевают» оголенные теплотрассы
В Еврейской автономии завершается работа по изоляции наружных теплосетей. Ранее на проблему оголенных объектов указали Ростиславу Гольдштейну жители Смидовичского района. Глава региона в свою очередь поручил руководству района и поселений решить этот вопрос.
- На сегодняшний день коммунальные организации приступили к работе. Ее выполнили уже более чем на 90 процентов. Это необходимая мера, чтобы сократить теплопотери и избежать перебоев с коммунальной услугой в районе. За тем, как утепляют теплотрассы, следят представители местных властей и общественного совета муниципального образования, - рассказали в пресс- службе областного правительства.
Работы планируют закончить в ближайшие две недели. Параллельно занимаются планированием подготовки к новому отопительному сезону. Например, коммунальщикам предстоит заменить изношенные сети.
ИСТОЧНИК KP.RU