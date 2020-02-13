Под Хабаровском из перевернувшейся машины достали чудом выжившего водителя

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:35:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Хабаровском днем 12 февраля случилась жуткая авария. Между поселками Гаровка и Дружба перевернулась машина УАЗ-Патриот. По предварительной информации, в салоне в это время находился только водитель. Он не справился с управлением, поэтому машина оказалась за пределами дороги. Самостоятельно выбраться из авто он не смог, оказался заблокированным. Вытаскивать его пришлось силами спасателей.

- Эвакуировали пострадавшего с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Живого водителя вытащили и передали его врачам скорой помощи, - рассказали в пресс-службе ДВРПСО.

После спасения человека осмотрели автомобиль, убедились, что нет угрозы его возгорания. Дальше его подняли и поставили на колеса. На месте происшествия также работал экипаж ГИБДД.

Автолюбителей края убедительно просят быть предельно внимательными при управлении автомобилем. В связи с резким потеплением на дорогах появляется гололед. Пожалуйста, сохраняйте бдительность и соблюдайте скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU