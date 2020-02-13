13 Февр. 2020 2020-02-13T09:33:50+03:00

В Хабаровском крае выберут лучших экспортеров 2019 года ФОТО: Министерство инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края

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В Хабаровском крае выберут лучших экспортеров по итогам 2019 года. На премию могут претендовать компании и индивидуальные предприниматели, достигшие успехов в поставках на внешние рынки. Заявки от потенциальных участников конкурса «Лучший экспортер» уже начали принимать.

- Предусмотрели номинации в таких сферах, как промышленность, агропромышленный комплекс, оказание услуг, высокие технологии. Также выберут победителя в номинации «Прорыв года», - рассказали в министерстве экономического развития края.

Награждать победителей будут во время заседания экспортного совета при губернаторе края. В качестве поощрений им вручат дипломы и памятные призы. Лучшие компании-экспортеры представят регион на окружном и всероссийском конкурсах «Экспортер года».

Заявки на участие принимают до 1 марта 2020 года по электронной почте info@khabexport.com. Дополнительная информация по телефону: (4212) 40-24-32 . Положение о конкурсе и вся необходимая конкурсная документация размещены на портале внешнеэкономической деятельности края.

ИСТОЧНИК KP.RU