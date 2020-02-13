«Кино Победы» охватит хабаровских зрителей

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:41:02+03:00

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В хабаровском кинотеатре «Совкино» в течение года будут показывать советские фильмы о войне. В списке 20 лучших художественных фильмов, которые станут своего рода дополнением к рассказам сотрудников музея имени Гродекова о вкладе дальневосточников в Великую Победу.

- Совместный проект кинотеатра «Совкино» и музея имени Гродекова реализуют в рамках масштабной Всероссийской акции «Кино Победы». Ее организовали при поддержке Министерства культуры РФ, Госфильмофонда России и Российского военно-исторического общества, - рассказали в краевом министерстве культуры.

В списке кинолент фильмы, снятые с 1945 по 1989 годы. Среди них «Великий перелом» о судьбах участников Сталинградской битвы в 1942 году, «Звезда» по повести Эммануила Казакевича, «Молодая гвардия» Сергея Герасимова, «Сильные духом» о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове и «Жди меня» Ивана Пырьева.

Фильмы будут показывать по предварительным заявкам от образовательных учреждений и общественных организаций. Согласовать кинопоказ на удобную дату и время можно по электронной почте: kinoforsov@yandex.ru или по телефону: (4212) 31-60-07.

ИСТОЧНИК KP.RU