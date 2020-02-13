2020-02-13T09:32:35+03:00
Общество

Водолазы Росгвардии провели показательные подледные спуски для учеников Хабаровского военно-морского лицея

В Хабаровске на пункте базирования катеров ученики военно-морского лицея наблюдали за подледными спусками
Евгения МОЛОТОВА
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Фото корреспондентского отдела журнала «На боевом посту» ВНГ РФФото корреспондентского отдела журнала «На боевом посту» ВНГ РФ
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С окончанием навигационного периода водолазы первого морского отряда продолжают непрерывную подготовку. Два раза в неделю они совершают подледные спуски с различными вводными. В этот раз им предстояло выполнить несколько видов морских узлов в обозначенных точках и условно обозначить место сигнальным буем. Условия усложняла низкая температура и ограниченная видимость под метровым слоем замерзшей воды.

За погружениями наблюдали ученики военно-морского лицея имени адмирала флота Николая Сергеева, которые в ноябре прошлого года дали торжественную клятву юного росгвардейца.

После экипировки в так называемый «сухой» костюм, водолазы спустились под лед. Следом за ними отправился и надежный помощник - телеуправляемый подводный аппарат Seamor 300T, он в режиме реального времени передает видео командиру на суше, который им управляет. Начальник водолазной службы отряда следит за состоянием военнослужащих, выполняя задачу дополнительного освещения.

- Зимние тренировки намного важней, водолазы должны быть в постоянной готовности, а этого невозможно добиться без регулярных тренировок. Тут важны два человеческих фактора - физиологический, когда мышечная память помогает в экстренных ситуациях, и психологический, то есть осознание того, что нет возможности в любой момент подняться на поверхность, - рассказывает юным росгвардейцам начальник водолазной службы морского отряда капитан-лейтенант Александр Петришин.

Ребята с большим интересом наблюдали за действиями командира, самые любопытные испытали пульт управления подводным роботом. На занятиях в классе им часто рассказывают о морской жизни военнослужащих, а сегодня удалось даже поучаствовать в работе специалистов-подводников.

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