Путевки в ВДЦ «Океан» в Хабаровском крае распределят электронно

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:30:07+03:00

Для этого школьнику нужно зарегистрироваться, добавить достижения и отправить заявку

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае через автоматизированную систему будут распределять путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Новая система начнет работать с февраля 2020 года. Она обеспечивает отбор в рамках региональной и тематической квоты мест на обучение по дополнительным общеразвивающим программам на основе рейтинга достижений учащегося.

- В «Океан» в осенне-зимне-весенний период принимают детей, обучающихся в общеобразовательных школах с 5 по 11 класс (в период смены ребенку не должно быть 18 лет). В летний период (с июня по август) - дети с 6 полных лет до 17 лет включительно, - рассказали в краевом министерстве образования.

Напомним, путевки в ВДЦ «Океан» выделяют, чтобы поощрить талантливых и одаренных детей. Поездками отмечают тех, кто показал высокий уровень интеллектуальных и творческих способностей, а также тех, кто отличился в занятиях физической культурой и спортом, достиг успехов в научно-исследовательской деятельности. Среди обладателей путевок есть и лидеры детских общественных объединений.

Чтобы участвовать в конкурсном отборе и претендовать на получение путевки, необходимо пройти регистрацию в АИС КУД «Путевка», заполнить профиль, добавить достижения и отправить заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU