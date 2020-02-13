Налетчики в Хабаровске обчистили ювелирный магазин, чтобы погасить долги

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:28:57+03:00

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В Хабаровске неизвестные обчистили ювелирный магазин на улице Краснореченской. Налетчики пришли как обычные покупатели, правда, в масках. Невзирая на присутствие посетителей и персонала, один из злоумышленников разбил защитное стекло витрины. Его подельник сложил украшения из драгоценных металлов в рюкзак. После этого оба скрылись.

- В ходе ревизии выяснилось, что злоумышленники причинили ущерб на четыре миллиона рублей. Вскоре подозреваемых удалось задержать. Одному из них 33 года, ранее его судили за хранение наркотиков, кражу, незаконное образование юридического лица. Его 26-летнего подельника привлекали к уголовной ответственности за кражу строительных электроинструментов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Выяснилось, что злоумышленники познакомились в хостеле, где жили в одной комнате. В течение пяти дней они приходили в торговый центр, где расположен ювелирный магазин, наблюдали за персоналом и охраной. Похищенное фигуранты сдали в ломбард, часть продали незнакомым людям в районе Центрального рынка. Полученные деньги потратили на покупку еды, развлечения и погашение долговых обязательств. В отношении мужчин возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU