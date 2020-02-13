2020-02-13T12:27:27+03:00
Общество

Тигр дважды напал на служебных собак в Хабаровском крае

Жертвами хищника стали псы на военном объекте в поселке Корфовский
Александр ШТААЛЬ
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Тигр дважды напал на служебных собак в Хабаровском краеТигр дважды напал на служебных собак в Хабаровском краеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае с начала 2020 года случилось девять конфликтных ситуаций с участием диких животных. За последнюю неделею, с 7 по 13 февраля таких фактов зарегистрировали три. Сначала 7 февраля амурского тигра заметили на окраине села Дада Нанайского района. От лап такого гостя, к счастью, никто не пострадал.

- В тот же день тигр напал на служебную собаку на территории военного объекта «Склад ВМ» на улице Дальняя в поселке Корфовский. Пес погиб. Позже, 13 февраля, хищник вернулся и загрыз вторую служебную собаку. С руководством объекта провели разъяснительную беседу по поводу содержания домашних животных в ареале обитания амурского тигра уже после первого случая. Однако рекомендации были проигнорированы руководителем объекта, поэтому случилось второе происшествие, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

Жителей края убедительно просят соблюдать правила безопасности в местах обитания диких животных. В противном случае вы рискуете оказаться в очень опасной ситуации, угрожающей вашей жизни и здоровью. Пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций по поведению при встрече человека с медведем или тигром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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