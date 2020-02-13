Движение автобусов на трассе Хабаровск - Ванино восстановили

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:26:08+03:00

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В Хабаровском крае восстановили движение пассажирских автобусов по трассе Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. Напомним, ограничение ввели в связи с неблагоприятной дорожной ситуацией. Дело в том, что из-за аномального потепления, которое случилось на этой неделе, на дорогах образовался гололед. Ограничение вводили в целях безопасности.

- Об отмене запрета сообщили сегодня, 13 февраля. По трассе Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре по-прежнему могут курсировать автобусы категории «М2» и «М3», - рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами в условиях гололеда. Пожалуйста, соблюдай скоростной режим, правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU