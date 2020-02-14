14 Февр. 2020 2020-02-14T01:07:02+03:00

Погода в Хабаровске на 14 февраля 2020 года: днем до -6, без осадков Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Биробиджане без осадков, днем до -1

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В Биробиджане без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -1-3.

В Хабаровске без существенных осадков, температура ночью от -13 до -15, днем от -6 до -8, ветер западный 8-13 метров в секунду. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 14 февраля опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В Бикине без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Ночью -11-13. Днем -4-6.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -13-15. Днем -6-8.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Ночью -21-23. Днем -10-12.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Ночью -29-31. Днем -14-16.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью -23-25. Днем -15-17.

В Охотске без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью -16-18. Днем -10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU