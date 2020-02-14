2020-02-14T01:42:56+03:00
Общество

В Хабаровске овчарка Джема нашла «сбежавшую» не построенную баню

Собака привела полицейских прямо к дому, где хранились похищенные стройматериалы
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске овчарка Джема нашла «сбежавшую» не построенную банюВ Хабаровске овчарка Джема нашла «сбежавшую» не построенную банюФото: Олег ЗОЛОТО
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У хабаровчанина неожиданно пропал брус, который он собирался использовать при строительстве бани. Мужчина обратился в полицию и поспросил найти пропажу. Он рассказал, что имущество находилось в придомовой постройке.

- Во время проверки удалось выяснить, что неизвестный взломал дверь и проник в помещение. Чтобы раскрыть это преступление решили привлечь кинологический расчет. В поисках участвовали полицейский-кинолог отдельного батальона патрульно-постовой службы старший сержант полиции Юлия Чиркова вместе со своей подопечной - немецкой овчаркой Флорешаль Джемини, которую хозяйка называет Джемой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Служебная собака привела правоохранителей к частному дому, во дворе которого и лежала «сбежавшая» не построенная баня. Притащил сюда имущество сосед потерпевшего. Ему 27 лет, ранее его привлекали к уголовной ответственности за кражу. В итоге похищенное изъяли и вернули законному владельцу. В отношении соседа возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание по этой статье - это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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