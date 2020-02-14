В Хабаровском крае разыскивают пропавшего восемь лет назад мужчину

14 Февр. 2020 2020-02-14T02:24:05+03:00

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В Хабаровском крае разыскивают пропавшего Олега Курушина. Мужчине 45 лет, в последний раз его видели 5 июля 2012 года в поселке Шелехово. На сегодняшний день не известно во что он был одет на момент исчезновения.

- Среди примет: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, волосы темные, короткие, есть залысины. На кисти одной руки есть татуировка в виде двух точек. Есть еще одно изображение в виде орла на левой стороне груди, - рассказали в поисково- спасательном отряде «Амур- Поиск».

Любая информация может оказаться очень полезной ФОТО: ПСО «Амур- Поиск»

Всех, кто может обладать информацией о том, где мужчина может находиться, убедительно просят позвонить по телефонам 8-909- 870-02-03, 8-909- 857-63-00. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может оказаться очень полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU