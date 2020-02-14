2020-02-14T02:24:05+03:00
Общество

В Хабаровском крае разыскивают пропавшего восемь лет назад мужчину

Место пропажи – поселок Шелехово
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровском крае разыскивают пропавшего восемь лет назад мужчину ФОТО: ПСО «Амур- Поиск»В Хабаровском крае разыскивают пропавшего восемь лет назад мужчину ФОТО: ПСО «Амур- Поиск»
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае разыскивают пропавшего Олега Курушина. Мужчине 45 лет, в последний раз его видели 5 июля 2012 года в поселке Шелехово. На сегодняшний день не известно во что он был одет на момент исчезновения.

- Среди примет: худощавое телосложение, рост 165 сантиметров, волосы темные, короткие, есть залысины. На кисти одной руки есть татуировка в виде двух точек. Есть еще одно изображение в виде орла на левой стороне груди, - рассказали в поисково- спасательном отряде «Амур- Поиск».

Любая информация может оказаться очень полезной ФОТО: ПСО «Амур- Поиск»

Любая информация может оказаться очень полезной ФОТО: ПСО «Амур- Поиск»

Всех, кто может обладать информацией о том, где мужчина может находиться, убедительно просят позвонить по телефонам 8-909- 870-02-03, 8-909- 857-63-00. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне от чужой беды. Любая информация может оказаться очень полезной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровске откроют детский парк «Кванториум»
В Хабаровске водитель иномарки покалечился в аварии с автобусом
В Хабаровском крае разыскивают пропавшего восемь лет назад мужчину
В Хабаровске овчарка Джема нашла «сбежавшую» не построенную баню
Погода в Хабаровске на 14 февраля 2020 года: днем до -6, без осадков
Движение автобусов на трассе Хабаровск - Ванино восстановили
Тигр дважды напал на служебных собак в Хабаровском крае
Налетчики в Хабаровске обчистили ювелирный магазин, чтобы погасить долги
Путевки в ВДЦ «Океан» в Хабаровском крае распределят электронно
«Кино Победы» охватит хабаровских зрителей
В Хабаровском крае выберут лучших экспортеров 2019 года
Под Хабаровском из перевернувшейся машины достали чудом выжившего водителя
В Еврейской автономии срочно «одевают» оголенные теплотрассы
В Хабаровске вор-Карлсон прошел сквозь крышу, чтобы стащить чужое
В жуткой аварии между Комсомольском и Хабаровском погиб водитель
Водолазы Росгвардии провели показательные подледные спуски для учеников Хабаровского военно-морского лицея
Торт «Вечный огонь» испекла на конкурс «А ну-ка девушки!» осужденная в Хабаровском крае
На севере Хабаровского края построят квартиры для врачей