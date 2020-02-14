2020-02-14T02:58:40+03:00
Происшествия

В Хабаровске водитель иномарки покалечился в аварии с автобусом

Происшествие случилось на перекрестке улиц Большая и Демьяна Бедного
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске водитель иномарки покалечился в аварии с автобусомВ Хабаровске водитель иномарки покалечился в аварии с автобусомФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки на перекрестке улиц Большая и Демьяна Бедного столкнулись иномарка и автобус. По предварительной информации, машина Toyota Prius ехала по лице Большой, водитель хотел повернуть налево на улице Демьяна Бедного, но не уступил дорогу автобусу Kia Grandbird, двигавшемуся по встречке. Как результат, случилось столкновение, после которого иномарку отбросило на металлическое ограждение.

- В результате аварии пострадал водитель автомобиля Toyota Prius. У него диагностировали ушиб грудной клетки и головы. На момент аварии оба автолюбителя были трезвы, у обоих приличный стаж вождения, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, выполняйте правила дорожного движения. Помните, маленькая ошибка может стать причиной большой трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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