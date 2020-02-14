2020-02-14T03:36:12+03:00
Общество

В Хабаровске откроют детский парк «Кванториум»

На этот проект собираются потратить 71 миллион рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске откроют детский парк «Кванториум»В Хабаровске откроют детский парк «Кванториум»Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Хабаровске откроют детский парк «Кванториум». Это будет уже второе учреждение в регионе. Первое успешно работает в Комсомольске-на-Амуре. Там обучается чуть больше тысячи детей. Занятия проводят по направлениям «IT-технологии», «Роботехника», «Биотехнологии», «Нанотехнологии», «Космические технологии», «Аэротехнологии» и «Хайтек». На проект в Хабаровске планируют потратить 71 миллион рублей в рамках нацпроекта «Образование».

- В будущем «Кванториуме» оборудуют шесть квантов, лекторий, шахматную гостиную, коворкинг-зоны и учебно-производственный цех «Хайтек». Технопарк откроют в структуре Краевого центра образования, - сообщили в региональном министерстве образования и науки края.

Отметим также, что на базе «Кванториума» будут получать дополнительное образование не меньше 800 детей в возрасте от 5-18 лет. Для них разработали программы по различным техническим и естественно-научным направлениям. Преподавать в «Кванториуме» будут не менее 30 человек, прошедших специальную подготовку по образовательным программам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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