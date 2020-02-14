14 Февр. 2020 2020-02-14T04:32:11+03:00

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В хабаровской мэрии новая отставка - после почти 20 лет работы 13 февраля по собственному желанию ушел в отставку заместитель мэра, управляющий делами Вячеслав Безлепкин. Напомним, ранее сообщалось об увольнениях заместителя мэра по социальным вопросам Ольги Тен, заместителя мэра по связям с общественностью и СМИ Игоря Сероштанова, заместителя мэра по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергея Казаченко. Также в отставку ушли председатель комитета по управлению Индустриальным районом Константин Жуков, директор департамента муниципальной собственности Дмитрий Ганичев.

- Кроме того, изменения вносят и в структуру мэрии. Так, упразднили должности первого заместителя мэра по инвестиционному развитию и заместителя мэра по международным вопросам. Эти должности занимали Валерий Лебеда и Александр Александров соответственно, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Также в рамках структурных изменений объединили управление транспорта и управление промышленности и связи, управление физкультуры и спорта и управление здравоохранения. Теперь вместо пресс-службы администрации, которую объединили с аналитическим отделом по связям с общественностью, работает управление по связям с общественностью и СМИ. Эти перестановки проводят с целью повышения эффективности и качества работы.

ИСТОЧНИК KP.RU