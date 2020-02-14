14 Февр. 2020 2020-02-14T05:14:05+03:00

Начальнику почты на севере Хабаровского края придется платить за чужие письма Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Хабаровском крае к административной ответственности привлекли начальника почтового отделения. По предварительной информации, должностное лицо, заведуя учреждением в Николаевском районе, не обеспечило своевременную доставку отправлений категории «Судебные». Это выяснилось во время проверки.

- Установили, что начальник почтового отделения исполнял свои обязанности ненадлежащим образом, нарушал правила оказания услуг почтовой связи. В частности речь идет о нарушении сроков и порядка вручения адресату судебных извещений. За эти недочеты начальника привлекли к административной ответственности, - рассказали в пресс- службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В виде наказания провинившемуся должностному лицу назначили административные штрафы. Возможно, такое наказание станет уроком для нерасторопного начальника, и впредь отправления будут доставлять адресатам вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU