14 Февр. 2020 2020-02-14T05:11:46+03:00

В Биробиджане готовятся к Масленице и молодецким забавам Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Биробиджане идет подготовка к Масленице. Гуляния планируют провести с 24 февраля по 1 марта. Предполагается, что на празднике будут горожане всех возрастов, начиная с 0+. Место проведения праздника не поменяется. Это будет городской парк культуры и отдыха.

- В воскресенье в парке проведут фольклорный праздник «Веселись, Масленица!». Для жителей и гостей города готовят интересную развлекательную программу с молодецкими забавами, масленичными песнями, конкурсами и розыгрышем призов. Планируют организовать выступление творческих коллективов Биробиджана, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что будет традиционный масленичный столб, игровые площадки и потешные скоморохи. Кстати, для местных жителей первого марта подготовят сюрприз. В организацию праздника внесут свою лепту и представители Биробиджанской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU