2020-02-14T06:00:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае девятиклассники прошли собеседование по русскому языку

Во время проверки оценивали навыки устной речи
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае девятиклассники прошли собеседование по русскому языку ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского краяВ Хабаровском крае девятиклассники прошли собеседование по русскому языку ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края
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В Хабаровском крае девятиклассники написали итоговое сочинение по русскому языку. Успешно выполненные задания - это одно из условий допуска к Государственной итоговой аттестации. На собеседование зарегистрировались 13 тысяч 249 учеников, из них чуть больше тысячи - это школьники с ограниченными возможностями здоровья.

- Школьникам надо было читать текст вслух, пересказывать его с привлечением дополнительной информации, рассказывать монолог по одной из выбранных тем. Ребятам предлагали описать фотографию, поведать историю из жизни или порассуждать над одной из сформулированных проблем. Кроме того, девятиклассники вели диалог на выбранную тему с экзаменатором-собеседником, - прокомментировали в краевом министерстве образования и науки.

Оценивают собеседование по системе «зачет»/«незачет». Общее количество баллов, которое можно было набрать - 20. Минимальное количество баллов для получения зачета - 10. Выполнить задания надо было за 15 минут. Для учеников с ОВЗ собеседование длилось 30 минут. Результаты собеседования будут известны не позднее 25 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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