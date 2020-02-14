В Хабаровске пройдет турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова

14 Февр. 2020 2020-02-14T06:40:30+03:00

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В Хабаровске 4 апреля пройдет Всероссийский турнир по дзюдо памяти Василия Ощепкова. Для участия в нем в краевую столицу приедут представители лучших спортивных школ. Ожидается, что участвовать в нем будут больше 100 борцов. К слову, это состязания в краевой столице проведут в седьмой раз.

- Турнир проведут в универсальном краевом спортивном комплексе. Вход для зрителей будет бесплатным. Победителей и призеров наградят кубками и наборами фирменных сувениров. Будут и денежные призы. За первое место полагается до 250 тысяч рублей, за второе - до 100 тысяч рублей, за третье - до 70 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, Василий Ощепков - родоначальник отечественного дзюдо. Секреты мастерства этого единоборства он постигал в Японии. В начале ХХ века прославленный дзюдоист создал свою школу и на Дальнем Востоке России.

ИСТОЧНИК KP.RU