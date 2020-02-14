2020-02-14T05:10:35+03:00
Экономика

В банке «Открытие» стартовала программа «Дальневосточная ипотека» для молодых семей со ставкой 2%

В кредитном учреждении убеждены – это серьезное подспорье, которое позволит молодым семьям приобрести свое первое собственное жилье
Евгения МОЛОТОВА
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В банке «Открытие» стартовала программа «Дальневосточная ипотека» для молодых семей со ставкой 2%. Фото с сайта банкаВ банке «Открытие» стартовала программа «Дальневосточная ипотека» для молодых семей со ставкой 2%. Фото с сайта банка
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В банке «Открытие» начала работать программа «Дальневосточная ипотека» для молодых семей. В рамках программы с госсубсидированием молодые семьи смогут получить ипотечный кредит по ставке 2% для приобретения жилья на Дальнем Востоке.

Максимальный срок кредита составит 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 миллионов рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

- Никогда еще покупка собственной квартиры не была такой доступной для молодых семей - это серьезная помощь тем, кто планирует приобретение жилья на Дальнем Востоке, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». - Мы рассчитываем, что «Дальневосточная ипотека» будет востребована нашими клиентами, и с ипотечным кредитом банка «Открытие» многие семьи обретут свое жилье.

Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или на приобретение уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья в сельских поселениях ДФО.

В программе смогут принять участие семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет.

Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно. Получить консультацию по программе и подать заявки на кредит можно в отделениях банка «Открытие» в Дальневосточном федеральном округе.

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