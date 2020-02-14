2020-02-14T09:36:50+03:00
Общество

В селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае заработает аэропорт

Такое намерение выразили краевые власти на встрече с местными жителями
Александр ШТААЛЬ
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В селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае заработает аэропортВ селе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае заработает аэропортФото: Вячеслав РЕУТОВ
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В селе имени Полины Осипенко собираются восстановить работу аэропорта. Об этом накануне сообщил глава региона на встрече с местными жителями. Напомним, Сергей Фургал приехал в район имени Полины Осипенко с рабочим визитом. По итогам первых встреч уже были озвучены намерения о строительстве квартир для медработников и строительстве нового детского сада.

- Если аэропорт будет работать, то это помогло бы решить целый комплекс проблемных вопросов - от транспортной доступности до получения оперативной медпомощи. Министру транспорта уже поручили в ближайшее время с комиссией осмотреть взлетно-посадочную полосу и принять по ней решение - строить новую или ремонтировать, - сообщил Сергей Фургал.

Среди прочих вопросов были наличие рабочих мест, нехватка врачей. Также глава региона поручил главе районной администрации провести отдельную встречу с жителями и обсудить с ними вопросы организации летне-осенней путины и предложения по промысловым участкам на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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