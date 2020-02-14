2020-02-14T09:09:36+03:00
Общество

В Хабаровске осудят мужчину, поджегшего свою сожительницу

До того, как поднес горящую зажигалку, он облил женщину спиртом
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске осудят мужчину, поджегшего свою сожительницуВ Хабаровске осудят мужчину, поджегшего свою сожительницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске осудят мужчину, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, 39-летний фигурант сначала поссорился со своей сожительницей. Когда страсти накалились до предела, подозреваемый взял со столика небольшую емкость со спиртом, вылил на женщину и поджег зажигалкой.

- Происшествие случилось в августе прошлого года в дома на улице Фурманова. На место вызвали скорую помощь, потерпевшую доставили в больницу. Эксперты установили, что у женщины обожжено 35 процентов тела. Повреждения квалифицировали как тяжкий вред здоровью, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сначала фигурант утверждал, что возгорание произошло случайно, когда он курил, а сожительница в пропитанной спиртом одежде проходила мимо. Однако сама потерпевшая объяснила, что подсудимый не давал вызвать бригаду скорой помощи, пока женщина не пообещала рассказать медикам и полиции, что подожгла себя сама.

Это будет первое уголовное разбирательство в отношении горожанина. Материалы дела уже находятся в суде на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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