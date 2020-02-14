2020-02-14T07:46:38+03:00
75 лет Великой Победы

Военные, идущие на лыжах из Хабаровска в Москву, возложили цветы к мемориалу в Нерчинске

Дальше их путь лежит в город Читу
Александр ШТААЛЬ
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Военные, идущие на лыжах из Хабаровска в Москву, возложили цветы к мемориалу в НерчинскеВоенные, идущие на лыжах из Хабаровска в Москву, возложили цветы к мемориалу в НерчинскеФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Военные, участвующие в уникальном переходе «Хабаровск-Москва», побывали в Нерчинске Забайкальского края. Здесь бойцов встретили хлебом-солью на центральной площади города. Среди приветствующих были местные жители, представители городской администрации и ветераны Великой Отечественной войны.

- Во время визита в город гвардейцы-спецназовцы возложили цветы к мемориалу Защитникам Родины. Главным событием торжественной встречи стала экскурсия, организованная для военнослужащих в краеведческом музее. Здесь есть экспозиция, посвященная лыжному переходу «Бочкарево - Москва». Его совершили красноармейцы в 1934-1935 годах. В музее сохранились личные вещи участников перехода, фотографии, газетные статьи тех лет, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Напомним, подвиг именно этих красноармейцев и хотят повторить современные герои. За 100 дней бойцы намереваются пройти расстояние в восемь тысяч 492 километра. Они держат путь на Читу, где 14 февраля примут участие в акции «Все для фронта, все для Победы», которая пройдет в парке Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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