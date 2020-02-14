14 Февр. 2020 2020-02-14T09:50:49+03:00

В реконструкции Волочаевской битвы в ЕАО будут участники из Хабаровского края ФОТО: Заксобрание ЕАО

В этом году отметят 98-ую годовщину окончания исторического боя

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В реконструкции Волочаевской битвы, которую организуют в Еврейской автономной области, поучаствуют представители военно- исторических клубов Хабаровского края. Напомним, в этом году отметят 98-летие со дня окончания исторического боя. Военно-исторический фестиваль состоится завтра, 15 февраля.

- Реконструкцию проведут в поселке Волочаевка Еврейской автономной области. Ожидается, что на сопке Июнь- Корань соберутся около двух тысяч человек - организаторы, участники и гости фестиваля. Фестиваль проводят с целью рассказать школьникам об исторических датах и событиях, которые происходили на Дальнем Востоке, - прокомментировали в главном управлении внутренней политики.

Фестиваль организуют при поддержке штаба Восточного военного округа и администрации Волочаевского сельского поселения. Мероприятие начнется в 10:00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU