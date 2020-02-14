2020-02-14T09:57:47+03:00
Происшествия

Под Хабаровском грузовик повредил теплосеть

По предварительной информации, машина поехала с не опущенным кузовом
Александр ШТААЛЬ
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Под Хабаровском грузовик повредил теплосетьПод Хабаровском грузовик повредил теплосетьФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 14 февраля, стало известно о происшествии с участием грузового автомобиля FAW. По предварительной информации, водитель машины не опустил самосвальный кузов и начал движение. Как результат, из-за неудачного маневра оказался поврежден участок тепловой сети, через который тепло поступало в села Мирное, Восточное и Скворцово.

- Сообщается, что в результате аварии был поврежден компенсатор тепловой сети и участок дорожного ограждения. Информация о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии людей не поступала, - рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Сейчас автоинспекторы проводят проверку по данному инциденту. Отметим также, что из-за повреждения на теплотрассе без отопления остались сотни домов. Коммунальщики работают на аварийном участке, тепло постепенно возвращается в жилье. Местных жителей просят не поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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