2020-02-14T10:31:14+03:00
Общество

Хабаровчанам напоминают о регистрации права собственности на гараж

Без этого объектом нельзя распоряжаться по своему усмотрению
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанам напоминают о регистрации права собственности на гаражХабаровчанам напоминают о регистрации права собственности на гаражФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хабаровчанам напоминают, на любую недвижимость - дом, квартира, земельный участок или гараж, надо регистрировать право собственности. Иначе не получится распоряжаться этим имуществом по своему усмотрению. Напомним, по действующему законодательству под объектами недвижимости понимают все, что прочно связано с землей, то есть объекты, которые нельзя перемещать без несоразмерного ущерба их назначению. К таковым относятся только капитальные гаражи.

- Оформленное право собственности на гараж не дает права на землю под ним, и наоборот. В этом случае надо пройти две процедуры регистрации своих прав - на гаражный бокс и на землю. Чтобы оформить документы, пожалуйста, обратитесь в Росреестр или многофункциональный центр, - прокомментировали в администрации Индустриального района.

Заранее подготовьте документы: паспорт будущего владельца, справки о членстве в ГСК и внесении пая, полученные у председателя, кадастровый паспорт гаража и чек об уплате государственной пошлины. При первом приватизировании гаража в кооперативе, нужно также предоставить устав кооператива, свидетельство о регистрации организации и постановке на налоговый учет, протокол собрания членов ГСК о назначении председателя, приказ о назначении бухгалтера, перечень членов организации и бумаги, свидетельствующие о праве ГСК использовать землю. Единый справочный телефон Росреестра: 8-800-100-34-34 (звонок по России бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU

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