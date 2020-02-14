14 Февр. 2020 2020-02-14T10:56:46+03:00

В Хабаровском крае благодаря школьникам вылупились 83 водных динозавра ФОТО: В. Бадулин, И. Маслова, И. Никитина, В. Тагирова Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

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В Хабаровском крае ФГБУ «Заповедное Приамурье» и МАУДО «Центр внешкольной работы села Троицкое» объединили усилия для охраны и изучения дальневосточной черепахи. Рептилию называют редкой, относят ее к древним представителям водного мира, также ее окрестили водным динозавром. Она обитает в бассейнах рек Амур и Уссури, высокая численность наблюдается на озере Ханка. В Хабаровском крае самое известное место обитания черепахи – озеро Гасси в нацпарке «Анюйский».

- В прошлом году школьники из Нанайского района под руководством педагога дополнительного образования провели акцию. Они спасали три кладки яиц, которые черепахи отложили на пляже, позже оказавшемся под водой. Ребятам помогал доктора биологических наук В.Т. Тагирова. С ее помощью школьники смоги завершить инкубацию яиц, из которых вывелось 83 черепашки, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Маленьких черепах выпустили в проточное озеро, где обитают и зимуют черепахи. Это обстоятельство подтолкнуло ученых к тому, чтобы продолжить работу в этом направлении. Научные исследования продолжат в наступившем году, в том числе и на озере Гасси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/760772" frameborder="0"></iframe> В Хабаровском крае благодаря школьникам вылупились 83 водных динозавра.Авторы фото: В. Бадулин, И. Маслова, И. Никитина, В. Тагирова

ИСТОЧНИК KP.RU