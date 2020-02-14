2020-02-14T11:30:11+03:00
Недвижимость

В Хабаровске запустили новую программу по расселению аварийного жилья

На ее реализацию планируют потратить почти 3,8 миллиарда рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске запустили новую программу по расселению аварийного жильяВ Хабаровске запустили новую программу по расселению аварийного жильяФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае запустили новую программу по расселению аварийного жилья. На ее реализацию в ближайшие годы планируют потратить почти 3,8 миллиардов рублей. Предполагается, что действовать она будет до 2025 года включительно.

- Расселять будут дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В списке 238 домов, в которых сейчас живут три тысячи 878 человек. Это примерно 63,4 тысячи квадратных метров жилплощади. Улучшить условия проживания смогут жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Бикина, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре и еще 14 поселений Комсомольского, Николаевского, Советско-Гаванского, Охотского, имени Лазо и Ванинского районов, - сообщили в краевом министерстве ЖКХ.

Отмети также, что в рамках программы еще в 2019 году смогли расселить 41 гражданина из двух аварийных домов в Бикине. Для жителей Бикина, Советской-Гавани, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска купили 80 квартир, в которые переедут 228 человек. В планах на 2020 год расселить еще 421 жильца из 20 домов. Для них купят 162 квартиры, потратив на них 336 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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