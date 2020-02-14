В Хабаровске экс-менеджера банка осудили за фиктивные кредиты

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:07:10+03:00

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В Хабаровске на скамью подсудимых сел бывший менеджер банка. Его обвинили в мошенничестве. Из материалов дела следует, что фигурант похитил путем обмана деньги, принадлежащие кредитной организации. Для этого он предоставил от имени восьми граждан - участников зарплатного проекта подложные заявки на получение потребительских кредитов. «Заемщики» на самом деле в банк не обращались.

- В ходе судебного заседания установили, что подсудимый совершил правонарушения, работая менеджером по работе с клиентами, в период с декабря 2018 года по апрель 2019 года. В банке оформили 17 кредитных договоров без согласия и фактического присутствия заемщиков и зачислили деньги на счета клиентов банка. Подсудимый, имея прямой доступ к этим финансам на счетах клиентов банка, похитил их. Сумма ущерба составила шесть миллионов 689 тысяч 562 рубля, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд признал экс-менеджера виновным в мошенничестве. В качестве наказания 34-летнему фигуранту назначили лишение свободы на срок четыре года. Отбывать повинность мужчина будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU