Тринадцать миллионов рублей задолжало хабаровское предприятие своим работникам
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, в ходе проверки выяснилось, что в октябре-ноябре 2019 года 217 работников одной из хабаровских компаний не получали зарплату. В общей сложности компания задолжала сотрудникам свыше тринадцати миллионов рублей.
Прокуратура Центрального района г. Хабаровска вынесла два представления руководителю фирмы. После чего у предприятия нашлись деньги: шесть миллионов рублей выплатили людям. Выплата остатка долга на контроле у прокуратуры.
Также выяснилось, что компания не подала в органы госстатистики сведения о задолженности по зарплате. За сам факт задолженности, а также за непредоставление отчетов в госорган на должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU