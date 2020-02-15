2020-02-15T04:32:24+03:00
Общество

Тринадцать миллионов рублей задолжало хабаровское предприятие своим работникам

Долги по зарплате фирма начала гасить только после вмешательства прокуратуры
Ксения ТУРТЫГИНА
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Срыв графика выплаты зарплаты - серьезное правонарушениеСрыв графика выплаты зарплаты - серьезное правонарушениеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, в ходе проверки выяснилось, что в октябре-ноябре 2019 года 217 работников одной из хабаровских компаний не получали зарплату. В общей сложности компания задолжала сотрудникам свыше тринадцати миллионов рублей.

Прокуратура Центрального района г. Хабаровска вынесла два представления руководителю фирмы. После чего у предприятия нашлись деньги: шесть миллионов рублей выплатили людям. Выплата остатка долга на контроле у прокуратуры.

Также выяснилось, что компания не подала в органы госстатистики сведения о задолженности по зарплате. За сам факт задолженности, а также за непредоставление отчетов в госорган на должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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