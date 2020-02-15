В Хабаровске задержали грабителя, отобравшего пенсию у старика

15 Февр. 2020 2020-02-15T06:05:34+03:00

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Хабаровские полицейские нашли негодяя, ограбившего 83-летнего пенсионера. У старика под угрозой физической расправы отобрали 15 тысяч рублей.

Пожилой житель Индустриального района получает пенсию на почте, предпочитает наличные деньги – ему так проще. Как сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю, полицейские выяснили, что в день пенсии за стариком следил некий мужчина. Когда пенсионер зашел в подъезд на него набросился злоумышленник и отобрал деньги, на которые старику предстояло жить целый месяц. В момент ограбления из лифта вышла соседка, которая потом помогла полиции составить фоторобот грабителя.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, в том числе установленных в подъезде дома. Позже задержали и фигуранта: им оказался 42-летний житель Железнодорожного района Хабаровска. Мужчина официально нигде не работал, в его «резюме» уже есть несколько краж и грабежей. Задержанный признал вину и сообщил, что потратил стариковские деньги на спиртное.

Фигурант находится в изоляторе временного содержания, возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы. Сейчас полицейские проверяют возможную причастность задержанного к другим подобным деяниям.

ИСТОЧНИК KP.RU