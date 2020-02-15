У хабаровчан, пострадавших от наводнения, заканчивается срок подачи документов для получения компенсации
Администрация Хабаровска напоминает, что скоро истекает срок подачи документов для получения единовременной материальной помощи пострадавшим от наводнения в 2019 году.
При обращении за помощью нужно подтвердить, что ваш дом или иное имущество было подтоплено. Для этого требуются акты о нахождении пострадавшего земельного участка в границах зоны затопления. Эти бумаги выдаются в районных комитетах по месту жительства, с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов.
Адреса комитетов:
Железнодорожный район: пер. Ленинградский, 13а;
Индустриальный район: ул. Краснореченская, 87;
Кировский район: ул. Орджоникидзе, 3;
Краснофлотский район: ул. Руднева, 43;
Центральный район: ул. Фрунзе, 60.
В 2019 году во время наводнения было затоплено 1727 земельных участков. Большинство владельцев уже оформили все документы на получение компенсации.
ИСТОЧНИК KP.RU