2020-02-15T09:19:02+03:00
Общество

В Хабаровском крае почтили память воинов-интернационалистов

Памятные мероприятия – митинги, шествия, возложение цветов к мемориалам - прошли во всех городах и селах региона
Ксения ТУРТЫГИНА
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В крае живет более одиннадцати тысяч солдат, исполнявших свой воинский долг на чужбине.В крае живет более одиннадцати тысяч солдат, исполнявших свой воинский долг на чужбине.Фото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае сегодня, 15 февраля, проходят мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Как сообщает пресс-служба правительства края, в Хабаровске состоялось торжественное собрание, а также шествие ветеранов боевых действий, родственников погибших военнослужащих и представителей общественности.

- Сегодня особенная дата – День памяти воинов-интернационалистов, 31-я годовщина вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана, - обратился к собравшимся Юрий Минаев, заместитель председателя правительства края по социальным вопросам. - Наши соотечественники участвовали в вооруженных конфликтах и миротворческих миссиях не только в Афганистане, но и в Корее, Алжире, Египте, Йемене, Вьетнаме, Мозамбике, Эфиопии, Таджикистане. Многие из вас принимали участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Сегодня наши военнослужащие выполняют специальные задачи в Сирийской Арабской Республике. Дорогие ветераны, вместе с вами мы чтим память о погибших. Благодарю воинов-интернационалистов, семьи ветеранов боевых действий за сохранение памяти и патриотическое воспитание молодежи. Выражаю искреннюю благодарность всем, кто работает и служит на благо Отечества.

После торжественного собрания состоялось традиционное шествие по ул. Тургенева до мемориала Вечного огня на площади Славы, где прошла церемония возложения венка и цветов к мемориалу-памятнику воинам, погибшим в вооруженных конфликтах и войнах. Также участники мероприятий возложили цветы к мемориалу «Черный тюльпан» на стадионе им. Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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